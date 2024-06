Kingdom Hearts IV ne devrait pas être présenté lors du Summer Game Fest selon Geoff Keighley

Ce n’est pas cette semaine qu’on en Sora davantage

Et pourtant, il y avait de quoi y croire. Il est vrai que Square Enix n’affiche pas une grande forme ces derniers temps, avec plusieurs projets annulés et un changement de stratégie significatif, mais Kingdom Hearts IV ne devrait pas être concerné par ce revirement. La sortie prochaine du portage Steam de tous les précédents épisodes avait aussi donné un peu d’espoir aux fans de la saga, qui y voyaient là un indice de plus envers le retour de Sora et ses amis. Jusqu’à ce que Geoff Keighley en personne vient doucher toutes ces attentes.

Dans une séance de questions-réponses sur Twitch à propos du Summer Game Fest, qui aura lieu ce 7 juin à 23 heures, l’animateur-producteur tient à mettre les choses au clair sur la présence de Kingdom Hearts IV dans son show, ou plutôt sur son absence :

« Beaucoup de personnes continuent de me questionner à propos de Kingdom Hearts IV, et je ne comprend pas pourquoi… Est-ce que c’est parce que nous avons montré Final Fantasy VII Rebirth l’an passé ? Les gens se font leurs propres illusions, mais ils peuvent continuer d’espérer. »

On pourrait tout à fait se dire qu’il ment pour conserver la surprise (histoire de rester un peu plus dans le déni). C’est oublier que Geoff Keighley a pour habitude de spoiler beaucoup de choses à propos de ses émissions, et qu’il n’a jamais vraiment peur de teaser trop en avance certaines de ses plus grosses cartouches. De plus, Square Enix n’apparait pas dans la liste des participants au Summer Game Fest. Tout porte donc à croire qu’il nous dit ici la vérité.

Quand peut-on espérer revoir Kingdom Hearts IV dans ce cas ? Celles et ceux qui sont encore et toujours dans le déni se diront sans doute que le Xbox Games Showcase pourrait être un bon endroit, histoire de renforcer les relations entre Xbox et Square Enix. D’autres préféreront jouer la sûreté en espérant une bande-annonce lors de la D23, le grand événement de Disney qui aura lieu du 9 au 11 août prochain. Le Tokyo Game Show ou un PlayStation Showcase en septembre sont d’autres hypothèses parmi tant d’autres. De toute façon, la patience est une vertu des amoureux de la licence.