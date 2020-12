Test World of Warcraft – Shadowlands : La meilleure extension de Wow ?

Après un World of Warcraft Classic qui aura ravi les nostalgiques de la première heure, Shadowlands, la nouvelle extension du MMORPG culte, est enfin arrivée. L’occasion donc de revenir quelques semaines afin de découvrir les nouveautés et la nouvelle campagne PvE proposée par Blizzard. Cet article arrive quelques semaines après la sortie de l’extension, laissant ainsi le temps de pouvoir vaquer aux différentes occupations proposées. Au niveau du contenu, nous sommes par contre uniquement ici sur le contenu de sortie de l’extension, et non sur les mises à jour majeures de contenus qui arriveront durant le cycle de vie de l’extension.

Conditions de test : Nous avons eu l’occasion de tester World of Warcraft Shadowlands pendant quelques semaines lors de plusieurs sessions aux configuration variées, allant de 1 à 5 joueurs principalement issus de la même guilde. A été effectué également quelques petites sessions dites en pick-up. Au niveau du confort de jeu en lui-même, nous avons utilisé les addons principaux améliorant l’expérience de jeu. A noter de plus que nous ne sommes pas des spécialistes de World of Warcraft, et nous vous invitons à aller voir des sites spécialisés si vous souhaitez un écrit très détaillé.



Mon mage pour sauver l’univers ?

L’histoire de Shadowlands prend directement suite aux événements ayant eu lieu après Battle for Azeroth. Sylvanas a mis un terme au règne du Roi-Liche en détruisant le Heaume de Domination. Elle a ainsi déchaîné le Fléau mais a aussi brisé les frontières entre le monde des vivants et celui des morts. Nous nous retrouvons propulsé alors dans ce nouveau monde peu commun l’Ombreterre. Ce sera à vous d’aider les différents territoires du monde des morts afin de conserver l’équilibre de l’univers, et arrêter les plans de Sylvanas.

Nous allons ainsi voguer de territoire en territoire d’Ombreterre et aider les résidents à régler un peu tout le bazar fait par Sylvanas. La campagne de Shadowlands, encore plus que ce que nous avons pu jouer par le passé, est davantage narrative et dirigiste. On dérive peu des quêtes constituant la campagne de cette extension de Wow. Blizzard a, en même temps, réalisé un superbe travail en terme de rythme et on prend grand plaisir à se laisser entraîner par le récit.

Pour les besoins de ce test, nous avons effectué un reroll avec un mage des arcanes. La raison à cela est double : World of Warcraft dispose désormais d’une toute nouvelle zone de tutoriel et nous avons reçu un pass vers le niveau 50, permettant de démarrer la campagne avec un personnage doté d’un stuff pensé par Blizzard pour débuter la campagne. Cela permet notamment d’estimer selon nous l’accessibilité de cette extension, notamment pour un joueur souhaitant débuter aujourd’hui dans le MMORPG. C’est d’ailleurs sous cette approche que nous avons axé notre test, tout en ayant tout de même un passif assez prononcé avec le jeu de Blizzard.

Le choix du mage des arcanes est d’ailleurs un choix réfléchi car il constitue avec cette extension l’une des classes et sous-classes les plus retravaillées dans World of Warcraft, étant doté notamment d’une puissance de frappe désormais énorme. A noter que parmi les nouveautés de cette extension, le retour de certains sorts et capacités communes utilisables même lors de sa spécialisation. Ainsi, un mage arcanique pourra tout de même lancer 2-3 sorts de feu et de glace qui, s’ils ne seront pas forcément très efficaces, pourront s’avérer utiles. Et il y a le retour de Alterer le temps, l’une des techniques les plus folles du mage qui est un vrai plaisir à utiliser en donjon !

Viens, on est bien !

Avec Shadowlands, Blizzard a décidé de franchement renouveler l’expérience de World of Warcraft. A commencer par une baisse du niveau max, puisque au lieu de pouvoir franchir les 100+, cette extension vous fera passer du niveau 50 au niveau 60. Si l’idée pourrait sembler saugrenue, elle est en fait plutôt bien pensée, et va dans la direction de renouveler World of Warcraft de façon globale. Car oui, Wow Classic a été aussi l’occasion d’habituer de nouveau les joueurs à se retrouver avec un niveau max plus faible, et dans cette volonté d’attirer de nouveaux abonnés, le choix semble plutôt logique de rendre davantage accessible le titre.

Mais Blizzard n’oublie pas pour autant les joueurs habitués. Ainsi, une fois que vous serez passés par les quatre premières zones de Shadowlands et aurez atteint le niveau 60, vous aurez la possibilité de choisir une congrégation, liée logiquement aux quatre zones. Chaque congrégation vous apportera ainsi des bonus mais aussi deux nouvelles compétences. Ces compétences ne viennent pas de nulle part, et vous aurez l’occasion de les essayer et les utiliser notamment durant le pan de campagne lié.

Ces congrégations ajoutent également un nouvel arbre de spécialisation personnalisable, pouvant rappeler ce que les joueurs de l’extension Legion ont pu expérimenter avec les reliques. On sent très clairement qu’avec cette extension, Blizzard tente une véritable synthèse de différents essais faits au fil des dernières années, pour retourner au final à une formule un peu plus pure et orientée vers l’expérience du joueur.

Le PvE priorisé une nouvelle fois au PvP

Au final, lorsque l’on observe et parcourt l’ensemble du contenu de ce World of Warcraft Shadowlands, on peu constater qu’une nouvelle fois, le PvE est fortement avantagé face au PvP qui, si un ou deux ajouts sont effectifs et bienvenus (dont le retour tant demandé des vendeurs d’équipement pvp), c’est a peu près tout ce que l’on retrouvera ici. Après on sait qu’une très bonne partie des joueurs ne jouent qu’exclusivement au jeu en PvE, les gars voulant se mettre sur la tronche ne verront pas leur expérience drastiquement évoluer une nouvelle fois.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la première mise à jour de contenu ne devrait pas tarder à arriver, rendant disponible ainsi les premiers étages du raid « Château Nathria », qui semble être une belle réussite ! Ajoutons à cela les huit nouvelles instances pour 5 joueurs, ainsi que l’originalité de la zone L’Antre, et son instance renouvelant vraiment l’expérience de jeu. Très clairement, World of Warcraft a encore de beaux jours devant lui avec un Shadowlands qui tient toute ses promesses.