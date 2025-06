Tatsuya Kando, le réalisateur de The World Ends with You, annonce son départ de Square Enix

Un dernier clou dans le cercueil de la série ?

Lorsque l’on parle de The World Ends with You, on pense forcément à Tetsuya Nomura, mais c’est oublier des noms moins connus qui ont pourtant donné vie à la licence. Comme Tatsuya Kando, réalisateur des deux épisodes, qui a également travaillé sur quelques jeux Final Fantasy ainsi que sur des épisodes de Kingdom Hearts. Pendant 29 ans, Tatsuya Kando a œuvré pour de nombreux projets au sein de Square Enix, mais cette période touche désormais à sa fin. Il annonce avoir quitté l’entreprise le 31 mai dernier :

« C’est une affaire personnelle, mais le 31 mai, j’ai quitté Square Enix. Au cours des 29 dernières années, j’ai eu l’occasion de travailler sur de nombreux projets, dont Final Fantasy, Kingdom Hearts et The World Ends with You, et l’expérience que j’ai acquise est irremplaçable. Le soutien de tous ceux qui ont joué aux jeux a été incroyablement encourageant et m’a permis d’avancer chaque jour dans le monde du développement. Je vous en suis profondément reconnaissant. Merci infiniment ! À l’avenir, je continuerai à faire de mon mieux pour créer du contenu qui donne le sourire à tout le monde. »

L’intéressé ne semble donc pas prendre sa retraite pour autant, même si sa prochaine destination n’est pas encore connue. Square Enix perd en tout cas un créateur important et The World Ends with You est à présent orphelin de son réalisateur.