Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu NEO: The World Ends with You. Cela vous permettra d’obtenir le platine ou le 100% selon la plateforme sur laquelle vous jouez.

Jeu de base (51 trophées)

Platine

This Trophy Ends with You

Vous avez collecté tous les graffitis.

Or

Fin limier

Vous avez collecté tous les rapports secrets.

Argent

Manche bonus

Vous avez fini Un autre jour.

Vous avez collecté 80 % de tous les rapports sur les ennemis.

Vous avez atteint le niveau VIP 5 auprès de toutes les marques.

Vous êtes devenu un habitué dans tous les restaurants.

Vous avez collecté tous les badges.

Vous avez remporté la médaille d’or dans 15 missions de Plongeon.

Vous avez gagné toutes les récompenses du Tabassage piéton.

Vous avez gagné toutes les récompenses des connexions sociales.

Vous avez terminé le dernier contre-la-montre.

Bronze

Survivant

Vous avez fini le dernier jour de la semaine 1.

Vous avez fini le dernier jour de la semaine 2.

Vous avez fini le dernier jour de la semaine 3.

Vous avez gagné votre premier combat.

Vous avez gagné un combat à la chaîne à 8 réductions.

Vous avez gagné un combat à la chaîne à 20 réductions.

Vous avez effacé un groupe d’Échos avec un Remix mortel.

Vous avez réussi assez de combos de Beatdrops pour augmenter votre Groove au-delà de 200 %.

Vous avez abattu 1 500 ennemis.

Vous avez abattu 3 000 ennemis.

Vous avez abattu 6 000 ennemis.

Vous avez abattu chaque type d’ennemis.

Vous avez atteint le niveau VIP 5 auprès d’une marque.

Vous avez atteint le niveau VIP 5 auprès de 8 marques.

Vous avez acheté chaque type d’articles de mode.

Vous avez dépassé 100 % de satiété.

Vous êtes devenu un habitué dans un restaurant.

Vous êtes devenu un habitué dans 8 restaurants.

Vous avez commandé tous les plats.

Vous avez porté une tenue complète.

Vous avez porté une tenue complète d’une seule marque.

Tous les membres de l’équipe ont porté une tenue complète.

Vous avez déverrouillé toutes les capacités d’une tenue complète.

Vous avez porté une tenue complète dont toutes les capacités nécessitent plus de 100 points de style.

Vous avez possédé ¥999 999.

Vous avez atteint le niveau 100.

Vous avez maîtrisé un type de badges.

Vous avez maîtrisé 10 types de badges.

Vous avez maîtrisé 30 types de badges.

Vous avez maîtrisé 50 types de badges.

Vous avez maîtrisé 100 types de badges.

Vous avez maîtrisé 200 types de badges.

Vous avez maîtrisé 300 types de badges.

Vous avez équipé un ensemble de 6 badges.

Vous avez fait évoluer un badge.

Vous avez collecté tous les CD.

Vous avez effacé tous les Échos porcins.

Vous avez terminé toutes les images de Rappel.

Vous avez visité tous les quartiers de Shibuya.

Vous avez établi toutes les connexions sociales possibles.

