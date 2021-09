NEO : The World Ends With You sortira sur PC via l’Epic Games Store ce 28 septembre

NEO : The World Ends With You, l’autre bébé de Tetsuya Nomura avec Kingdom Hearts, arrivera très bientôt sur PC, mais pas sur n’importe quelle plateforme. Epic Games rafle encore une fois l’exclusivité.

NON : The World Ends With Dio

En parlant de Kingdom Hearts, NEO : The World Ends With You suivra ainsi le même chemin en sortant uniquement via l’Epic Games Store. La collaboration entre Square Enix et Epic Games suit donc son chemin, par ailleurs nous devrions avoir une sortie de Final Fantasy 7 Remake bientôt sur cette même plateforme si l’on en croit les nombreuses fuites. Sorti le 27 juillet dernier sur PS4 et Switch, cette suite à l’opus DS (et Switch via la version Final Mix) avait modernisé la formule pour l’adapter aux consoles actuelles. Nous vous invitons à consulter notre test pour plus d’informations.

La bande-son est sans doute la partie la plus réussie du RPG, sans oublier la narration qui ravira les fans nostalgiques. L’univers de Shibuya et de la mode japonaise de ce quartier très branché participent également grandement à son charme. Nous suivons Rindo, un jeune garçon qui devra survivre au nouveau jeu des shinigami avec ses alliés et amis.

NEO : The World Ends With You sortira sur PC le 28 septembre prochain exclusivement sur l’Epic Games Store.