Les ventes de NEO: The World Ends With You seraient décevantes pour Square Enix

A l’occasion de son dernier bilan financier qui traite du deuxième trimestre de l’année fiscale 2021/2022, Square Enix est revenu sur les ventes de ses différents jeux. Parmi eux, on retiendra surtout les commentaires des dirigeants sur les jeux sortis durant cette période, à l’image de Life is Strange True Colors et NEO: The World Ends With You. C’est malheureusement ce dernier qui est le plus ressorti, étant donné ses ventes jugées décevantes.

Pas aussi populaire qu’espéré

Dans le rapport publié par l’éditeur, Yosuke Matsuda, président de Square Enix a fait le point sur les ventes des jeux sortis durant l’été. Il note alors que les ventes de jeux décrits comme HD (donc les jeux consoles hors MMO) sont naturellement plus faibles que durant la même période l’année dernière, qui a eu droit au lancement de Marvel’s Avengers et à la bonne santé de Final Fantasy VII Remake.

Mais c’est surtout NEO: The World Ends With You qui revient ici, avec un commentaire indiquant que les ventes de ce dernier ne sont pas encore suffisantes :

« Si NEO: The World Ends With You a reçu un bel acceuil de la part des utilisateur, il a moins bien fonctionné que ce que nous avions prévu. »

Cette contre-performance peut s’expliquer facilement, étant donné qu’il s’agissait là d’une suite d’un titre « de niche » datant de la Nintendo DS. Le titre est d’ailleurs sorti au beau milieu de l’été, ce qui n’aide jamais, et on ne peut pas dire que la campagne marketing ait été très importante pour le jeu (en dehors de la sortie de l’anime), ce qui explique des ventes en deçà des prévisions. Espérons cependant pour les fans de la série que cela ne signe pas la fin de la saga.

NEO: The World Ends with You est disponible sur PC, PS4 et Switch. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.