Syberia : Une série animée adaptée des jeux va voir le jour

Microids se lance dans les adaptations de ses jeux

L’univers créé par Benoît Sokal va donc revenir sur nos écrans, mais pas de la manière dont certains l’espéraient. Microids lève aujourd’hui le voile sur sa collaboration avec le studio What The Prod (derrière le prochain film Marcel et monsieur Pagnol) afin d’annoncer que Syberia va être adaptée en série télévisée.

On y suivra toujours les aventures de Kate Walker et des personnages iconiques de la saga dans cet univers si particulier, qui nous fait faire le tour de plusieurs pays. Aucune image ni aucun synopsis n’a été partagé pour le moment, mais on nous promet un soin tout particulier qui correspondra aux « attentes des fans de Syberia et des fans de séries TV animées à destination des jeunes adultes (comme Arcane) ».

Ashargin Poiré, président fondateur de What The Prod, déclare :

« 20 ans après la parution du premier opus de Syberia, notre ambition est de créer une série animée adaptée de l’univers du jeu, destinée aux fans autant qu’aux non-initiés, en y apportant une écriture nouvelle et enrichie digne des grandes séries de fiction dystopiques ou uchroniques. La direction artistique, le style et la qualité de l’animation offriront au spectateur une expérience située aux frontières de la réalité et du fantastique. »

Pour le moment, Microids n’a pas dévoilé d’autres détails mais de nouvelles informations devraient arriver prochainement. Le dernier jeu de la saga, Syberia: The World Before, est sorti l’année dernière.