Syberia : The World Before sortira le 18 mars prochain sur PC

Après avoir repoussé sa date de sortie en décembre 2021, Syberia : The World Before confirme enfin celle promise pour 2022. Les joueurs PC pourront enfin profiter de ce jeu d’aventure tant attendu.

Un dernier bon coup de froid avant le printemps

Microids l’annonce via le compte Twitter officiel de la franchise, Syberia : The World Before sortira le 18 mars prochain uniquement sur PC en dématérialisé via Steam, GOG et Epic Games Store. Comme évoqué dans le message, le titre avait besoin d’un peu de peaufinage afin de « délivrer le jeu que vous méritez ». De plus, les amateurs de musique seront ravis d’apprendre que la bande son composée par Inon Zur est déjà disponible sur les plateformes de streaming et qu’une sortie en vinyle est prévue pour le lancement du jeu.

Pour rappel, le titre divisera son intrigue en deux pour nous faire voyage à travers l’histoire. On suivra donc Dana Roze dans une Europe de la fin des années 30, et notre fidèle héroïne, Kate Walker, en 2004. Notons que cette sortie sera assez particulière puisqu’elle se fera pour la première fois sans le créateur de la série, Benoît Socal, qui nous a malheureusement quitté le 28 mai 2021.