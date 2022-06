Accueil » Actualités » Syberia : The World Before sortira en novembre 2022 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Disponible depuis le 18 mars dernier sur PC, Syberia : The World Before s’est révélé être une belle aventure à l’univers toujours aussi envoûtant au lancement. Bonne nouvelle pour ceux et celles qui n’ont malheureusement pas encore eu la possibilité d’y jouer, le titre de Microids et Koalabs sortira en novembre prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En revanche, les versions PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch n’arriveront qu’en 2023.

Une édition collector physique prévue sur PC et next-gen

Prochain arrêt, Vaghen ! 🤎 Syberia : The World Before sera disponible en novembre 2022 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les versions PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch sortiront en 2023. Découvrez le contenu de l'édition collector ! pic.twitter.com/6AIHreW9lJ — Syberia 🦢 (@Syberia) June 13, 2022

Autre bonne nouvelle pour les collectionneurs et collectionneuses invétéré(e)s, la production française aura aussi droit à une édition collector physique sur PC et les plateformes next-gen de Sony et Microsoft. Notez que les précommandes ouvriront « d’ici quelques jours » pour le public français (tarif inconnu pour le moment).

En plus du jeu, celle-ci contiendra une figurine ajustable de Kate & Dana, une boîte à musique, un artbook, une boîte collector, un steelbook, une carte de Vaghen, un set de cartes postales, une lithographie exclusive, un porte-clés ainsi que le script du prologue et la bande originale, tous deux au format numérique.

En attendant de découvrir le titre sur consoles, rappelons que Syberia : The World Before est accessible sur PC via Steam, l’Epic Games Store et GOG.