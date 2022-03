Syberia The World Before : Retour réussi pour Kate Walker ? Test en vidéo

Quasiment cinq ans après un Syberia 3 plutôt décevant, Kate Walker est de retour pour une nouvelle aventure avec Syberia The World Before. La série nous propose un titre magnifique sur bien des aspects, notamment artistique, et continue de se détacher du point’n’click pour un jeu porté sur sa narration, sa recherche d’indices et plus proche d’un jeu d’aventure. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous le présente dans cette vidéo.

Syberia The World Before est maintenant disponible sur PC. Des versions consoles ont déjà été évoquées mais nous n’avons encore aucune date pour ces dernières.