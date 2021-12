Syberia : The World Before repousse sa sortie à début 2022

Alors que la sortie était prévue pour la semaine prochaine, Syberia : The World Before écope d’un report de dernière minute. Microids, l’éditeur du titre, vient effectivement d’annoncer que le prequel avait besoin d’un peu plus de temps pour sortir dans un état optimal. Patience, il faudra attendre début 2022 pour découvrir les nouvelles aventures de Kate Walker.

Un report de quelques mois

Initialement prévu au 10 décembre, Syberia : The World Before est repoussé au début de l’année prochaine. En l’occurrence, aucune date de sortie n’a été communiquée, il faudra se contenter d’un « 1er trimestre 2022 ». Un timing étonnant puisqu’il y a seulement quelques jours, Microids avait réaffirmé l’initiale date de sortie fixée semaine prochaine tout en évoquant les versions consoles en développement pour 2022.

Dans son communiqué, Microids précise que « il nous tient à cœur d’améliorer cette expérience de jeu dont nous sommes déjà très fiers. Nous souhaitons être en mesure d’offrir une aventure immersive, fidèle à l’univers de Benoit Sokal, qui saura vous transporter. Il nous parait donc nécessaire à ce jour, de s’accorder un peu plus de temps afin de finaliser le développement sereinement ». L’éditeur français ajoute qu’ils sont déjà très confiants et qu’il s’agit sans aucun doute, de « l’un des épisodes majeurs de la série Syberia ».

On ne sait pas si cela permettra au titre de sortie en simultané sur PC et sur consoles, mais dans tous les cas, il faudra attendre début 2022 pour l’arrivée de Syberia: The World Before.