Le jeu Goldorak de Microids est annoncé pour 2023 avec un premier teaser

Cela fait maintenant quelques temps que l’on sait que Microids est en train de développer un jeu Goldorak (ou UFO Robot Grendizer). L’éditeur français a révélé ce soir le premier teaser concernant ce projet, ainsi que quelques images en plus et des précisions sur les artistes derrière le jeu.

Les premières informations sur le projet

On apprend tout d’abord que ce jeu Goldorak sortira en 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Ce jeu sera développé par le studio Endroad, qui était derrière Fallback, édité chez Microids Indie et présent lors de notre dernier AG French Direct.

C’est Laurent Cluzel qui officiera en tant que directeur artistique et créatif, tandis que Philippe « Golgoth71 » Dessoly, dessinateur officiel de Goldorak depuis cinq ans et qui a longtemps officié dans le jeu vidéo avec Mr Nutz ou Toki, sera aussi présent sur le projet.

Du côté de l’écriture, on retrouvera Thibaut Claudel, qui travaillait sur le réseau ARTS qui englobe les sites Comicsblog, 9èmeArt et SyFantasy, dont il a été rédacteur en chef avant d’écrire Le Mythe Star Wars. Épisodes VII, VIII & IX : Disney et L’Héritage de George Lucas chez Third Edition.

Colomban Cicéron, Game Director et co-fondateur d’Endroad, déclare que cela fait plusieurs mois que l’équipe est sur le projet, et que le studio met tout le soin nécessaire pour adapater cet univers.

Stéphane Longeard, CEO de Microids, déclare alors être très excité par le projet :

« Nous sommes heureux de pouvoir montrer les premières images du jeu Goldorak. Endroad est un studio talentueux et nous avons une entière confiance en eux pour retranscrire à merveille l’univers créé par Go Nagai en jeu vidéo. Nous révélerons prochainement les premières images de gameplay. »

On attend donc plus d’informations sur le titre d’ici les prochains mois.