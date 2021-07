Swords of Legends Online présente son premier grand raid et les évènements estivaux

Sorti depuis un peu plus d’une quinzaine de jours, Swords of Legends Online prépare déjà la suite avec du contenu à venir dont un premier gros raid.

Des raids pour les raides dingues du jeu

Wangyuan Shengtang, Aurogon, et Gameforge annoncent le lancement d’un énorme raid inédit : Le Palais de jade de Xuanjiu. Il s’adresse aux joueurs expérimentés qui ont déjà complété les donjons difficiles et atteint le niveau 60. Chaque semaine, il sera possible d’obtenir des objets précieux en terrassant les boss.

Au-dessus du niveau 75 des équipements, les joueurs pourront récolter des pièces de collection, des fragments de texte, des pierres précieuses et bien d’autres choses. Le niveau normal du raid sera accessible le 29 juillet prochain. Vous aurez affaire aux boss suivants : Shi Dao et renarde Yuzao, Taoïste mort-vivant, émissaire du scorpion argenté jingzhéniste, Fei Chi, Chanli et Dahan.

On note également un évènement estival à Shenzhou se déroulant du 22 juillet au 2 septembre. Les joueurs de niveau 18 et plus peuvent effectuer des quêtes inédites qui offrent un tas de récompenses. Swords of Legends Online a également lancé son battle pass qui permet de gagner des points pour ensuite les échanger contre des objets spéciaux (dont des tenues). Et ce n’est pas fini puisque du 5 au 19 août, les joueurs pourront participer à l’évènement « le trésor enfoui » mettant les pirates à l’honneur.

Swords of Legends Online est disponible sur PC via Steam et l’application Gameforge. Notre test du jeu arrivera d’ailleurs dans les semaines à venir, le temps d’avancer de MMO assez massif.