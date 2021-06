Swords of Legends Online : Le MMORPG sortira le 9 juillet prochain

Après nous avoir présenté les grandes lignes du MMO, Swords of Legends Online s’apprête enfin à sortir avec une date dévoilée aujourd’hui. Rendez-vous donc le mois prochain pour se lancer dans ce nouveau périple vidéoludique.

De quoi passer l’été dans une Chine mythologique

C’est officiel, le MMO chinois édité par Gameforge sortira le 9 juillet prochain sur PC via Steam, l’Epic Game Store et le client Gameforge. Pour rappel, il empruntera le modèle économique du « buy to play » avec une édition standard (39.99€), une édition deluxe (59.99€) et une édition collector (99.99€) au choix.

Le titre se distingue de par ses graphismes somptueux et son ambiance tournant autour des légendes et de la mythologie chinoise. Avec six classes disponibles au lancement, vous pourrez créer et personnaliser votre avatar avant de partir à l’aventure. Vous pouvez d’ailleurs précommander le jeu afin de reverser un nom avant sa sortie. Bien évidemment, on retrouvera les différentes composantes du genre avec du PVE, du PVP ou encore du housing. Nous vous conseillons notre aperçu de version bêta ou encore nos nombreux articles revenant sur chaque point pour vous faire une meilleure idée.