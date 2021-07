Le MMO Swords of Legends Online est disponible dès aujourd’hui

Quelques temps après sa sortie en Asie, Swords of Legends Online avait annoncé sa sortie pour cette année en Occident, et le MMO arrive en plein été pour nous faire voyager dans son univers atypique inspiré des légendes chinoises. Le titre sort officiellement aujourd’hui, et on a droit au traditionnel trailer de lancement pour fêter cela.

Un nouveau MMO à découvrir

Le MMO édité par Gameforge célèbre donc sa sortie avec une ultime vidéo, après avoir présenté toutes ses features au cours des dernières semaines. Pour rappel, le titre débarque avec une traduction française et propose six classes jouables, avec des défis à accomplir à plusieurs, du housing, et une dimension PvP.

Swords of Legends Online est disponible dès aujourd’hui sur PC via Steam, l’Epic Games Store ou encore le client Gameforge. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date pour en savoir plus sur le titre.