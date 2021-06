Swords of Legends Online nous dévoile un nouveau contenu PVE : les livres d’histoire des ancêtres

Après nous avoir présenté son système de housing, Swords of Legends Online s’attarde cette fois-ci sur une nouvelle composante du PVE : Les livres d’histoire des ancêtres.

Des ouvrages pleins de défis

Le MMO chinois Swords of Legends Online s’est largement illustré lors de ces derniers mois. Nous-même, nous avons pu le prendre en main dans version bêta il y a quelques temps, et le moins que l’on puisse dire est qu’il semble assez prometteur. Aujourd’hui, on rentre plus en détails les livres d’histoire des ancêtres. Avec ces ouvrages, les joueurs aurront accès à de nombreux défis afin d’entrer dans la peau d’un chasseur de prime pour le compte de l’organisation Sanguinola. Il sera parfois question de parcourir les enfers pour guider les âmes égarées ou bien de dénicher des artefacts disparus ou encore des reliques inestimables.

Pour résumer, ce contenu PVE des livres d’histoire des ancêtres se divisera en trois segments :

Sanguinola : Des défis de chasseur de prime.

: Des défis de chasseur de prime. Âmes Cyan : Il s’agit de guider les esprits errants en utilisant la lanterne des enfers. Si vous sortez victorieux, vous pourrez dépenser vos récompenses dans une boutique des âmes cyan proposant de nombreux bonus comme des titres, des tenus ou du santal infernal.

: Il s’agit de guider les esprits errants en utilisant la lanterne des enfers. Si vous sortez victorieux, vous pourrez dépenser vos récompenses dans une boutique des âmes cyan proposant de nombreux bonus comme des titres, des tenus ou du santal infernal. Naturaliste : La recherche de trésors

Sachez qu’il sera possible de vous essayer au titre durant le Steam Next Fest un peu avant sa sortie. La démo sera disponible du mercredi 16 juin à partir de 19h00 jusqu’au 22 juin prochain à 19h00 également. La progression de votre personnage sera limitée au niveau 15 mais il sera possible d’en créer plusieurs. Par contre, sachez que votre progression lors de cette démo ne sera enregistrée si vous achetez le jeu complet.

Swords of Legends Online sera disponible cet été sur PC via Steam et la plateforme de Gameforge. Rappelons qu’il sera vendu à 39.99€ dans sa version standard, 59.99€ dans sa version Deluxe, et 99.99€ pour sa version collector.