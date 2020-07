Super Smash Bros Ultimate : notre avis sur Min Min

Le contenu du dernier Super Smash Bros Ultimate sur Switch n’en finit plus d’être ultimate, non content d’avoir clôturé un season pass de 5 personnages, Nintendo vient alimenter en contenu son crossover généreux avec un second character pass composé cette fois-ci de 6 combattants, accompagnés de stages et de nouvelles musiques.

Arms c’est bien en fait

Si vous vous tenez au courant (ou alors vous avez lu le titre, petits malins !), la première personne à inaugurer ces nouveaux DLC n’est autre que Min Min, la représentante de la série Arms (Spring Man, le « héros » du jeu reste cantonné dans le rang des trophées aides). Et là vous vous dites, passer après une présentation de plus de 30 minutes de Masahiro Sakurai, le directeur du jeu, c’est pas un peu difficile ?

Eh bien vous avez raison, car sa vidéo récapitulant les différentes actions de la nouvelle pugiliste est vraiment complète. Mais vous le savez, il y a une grosse différence entre une présentation du créateur du jeu capable de bouger sur le titre avec deux manettes en même temps, et un rédacteur d’un site de jeu vidéo.

Le premier point qui choque avec Min Min, c’est la qualité de la transposition du gameplay d’Arms pour l’adapter à Smash Bros. Si vous avez joué au jeu original, peu importe que vous ayez aimé ou détesté la licence, le système conçu autour du personnage est étonnamment ressemblant. Min Min est un personnage assez lent, avec un jeu aérien plutôt pauvre, mais tout cela est largement contrebalancé par sa grosse particularité : ses deux poings extensibles.

L’élément qui va le plus déstabiliser les joueurs habitués à Smash est que les touches A et B partagent des similarités sur certaines directions, en effet, la touche A va gérer des actions liées au bras gauche, tandis que la touche B ira contrôler le bras droit. Ainsi, comme dans son jeu d’origine, vous devez varier le timing entre ces deux touches pour pouvoir attaquer une fois avec chaque poing.

La subtilité était que le jab (les attaques rapides que peuvent faire certains personnages de Super Smash Bros Ultimate), est également réparti sur la touche B, ce qui peut véritablement déstabiliser les plus férus d’entre nous. Cet enchaînement peut se faire en enfonçant la touche, en marchant, en sautant, mais fonctionne aussi pour les smashs, ce qui rend Min Min particulièrement redoutable.

Chaque bras a des propriétés, celui de droite peut changer de forme avec le coup spécial du bas.

On commence avec le Ramram, un cerceau qui traverse rapidement l’écran, fait des courbes pour plus de portée verticale et se permet de faire du feu une fois chargé. Se trouve ensuite l’Electrochoc, une grosse boule, lente mais dont les dégâts sont présents (c’est assez monstrueux).

Et enfin, le Dragon, qui correspond aux propriétés du bras de gauche, une arme avec une longue portée, et si vous maintenez la touche enfoncée, le poing va même se permettre de tirer un laser pour augmenter la portée de plus belle, comme si cela ne suffisait pas.

Quant au bras gauche, même s’il est impossible de changer d’arme, une projection réussie permettra d’augmenter sa puissance d’attaque.

Le fouet des Belmont c’est rien à côté

Bien entendu, les attaques basses et hautes répondent à des règles plus classiques. Avec des particularités pour ne pas laisser un joueur de Min Min réfléchir uniquement au zoning (c’est à dire devoir marquer la distance avec son adversaire) : le smash haut de la combattante a une propriété de renvoi de projectiles, c’est un peu long à exécuter, ça marche moyen sur les projectiles répétés (comme le blaster de Falco), mais ça reste un outil très fort.

Si votre adversaire reste trop collant, et à compris comment approcher Min Min, il vous reste une option: son haut spécial, au sol, le perso à frange va décoller dans le ciel très rapidement. Quatre choses intéressantes: on peut attaquer après, il est possible de maintenir la touche pour voler plus haut, une direction peut être choisie et surtout, on est invincible au décollage. De quoi rendre le personnage intouchable entre de bonnes mains.

En l’air, ce n’est pas la même chose, Min Min préférera utiliser son bras comme un grappin pour accrocher le rebord. Si la récupération est très efficace pour revenir sur le terrain, cela l’est beaucoup moins car le grappin n’accroche pas les adversaires, à la différence de Joker ou de Byleth.

Là où la combattante d’Arms est la plus terrifiante, c’est sur le jeu du « edge guard », la phase du combat où l’on va empêcher l’adversaire de revenir sur le terrain, si vous avez le compas dans l’œil, vous allez trouver la bonne position pour être en sécurité tout en gênant l’adversaire, avec une portée monstrueuse et la possibilité de feinter avec votre second bras, autant le dire tout de suite, vous pouvez faire cauchemarder vos adversaires comme jamais !

Ceci dit, son jeu aérien ainsi que sa longue récupération en cas de smash raté fait de Min Min une cible assez facile à affronter pour ceux qui maîtrise des personnages rapides avec un jeu aérien assez fort. Pour le reste, il s’agit d’un personnage atypique, qui peut être déroutante à maîtriser, mais très intéressante à jouer.

« Whoooooooowhooowhooowhooooohoooo ! »

Si vous avez acheté le season pass ou si vous comptez vous prendre Min Min, sachez qu’elle ne vient pas seule, Sakurai compte bien continuer de gâter les joueurs de Super Smash Bros Ultimate en proposant un stage issu du jeu du combattant mais aussi des musiques.

Le niveau inédit s’intitule Stade Spring. Si tout d’abord il nous fait penser à un Stade Pokémon mais avec une seule plate-forme au centre de l’écran, quelques subtilités viennent changer les choses. Tout d’abord, à l’instar d’Arms, les objets sont transportés grâce à des petits drones, un peu comme les maskass sur l’arène île de Yoshi; mais plus intéressant, les bords et la petite plate-forme peuvent s’allumer en vert, une fois resté quelques secondes dessus, notre saut se verra décupler, et si un adversaire à le malheur de se trouver sur la trajectoire, cela peut faire beaucoup de dégâts.

À noter qu’elles peuvent aussi apparaître dans le vide sur les bords, mais attention, il faut être précis car il nous est arrivé de transformer un retournement de situation héroïque en triste autodestruction.

Notez aussi que le dessus de la carte est considéré comme un plafond, alors est-ce que vous allez réussir à garder juste à temps pour vous rétablir et ainsi sauver votre peau ? Quant aux musiques, eh bien nous avons droit aux reprises du thème principal et de celui de Min Min, les 16 autres compositions proviennent du jeu original, qui sont très souvent des reprises du son principal.

Pour le reste du contenu, vous trouverez des costumes Mii, et un patch de rééquilibrage (disponible uniquement en anglais), qui continue sur sa lancée, c’est-à-dire améliorer les personnages qui sont un peu plus faibles que d’autres, comme Corrin, ou équilibrer certaines récupérations en deçà des collègues de la bagarre, tels que Kirby ou Captain Falcon (ou alors c’est le bol de ramen de Min Min qui a donné cet effet), de quoi pimenter encore plus les futures rencontres eSportive de Super Smash Bros Ultimate !