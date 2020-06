Super Smash Bros Ultimate : Min Min se ramène

Comme promis, Masahiro Sakurai a présenté le nouveau combattant DLC de Super Smash Bros Ultimate depuis chez lui. L’occasion de montrer ses consoles PlayStation et Xbox lors d’une vidéo officielle de Nintendo.

Sakurai s’est retroussé les manches

Désolé Twintelle, Min Min sera la représentante d’ARMS dans Smash. Il s’agit d’une demande du producteur du jeu, Kosuke Yabuki, qui voulait absolument ce personnage. Et comme Sakurai hésitait entre elle et Ninjara, cela tombait bien.

Le principe des bras qui s’allonge est respecté ce qui fait que la force du personnage est bien entendu sa portée. C’est donc une candidate idéale pour les fans de zoning mais elle sera sensible aux personnages rapides, surtout s’ils ont réussi à esquiver l’attaque.

Le gameplay sera assez particulier. On utilise le bras gauche avec le bouton A et le bras droit avec B. On peut d’ailleurs orienter la trajectoire des coups. Autre façon de respecter ARMS, la possibilité de changer de type de bras équipé en appuyant sur B + Bas. Et son Smash final permettra d’invoquer une grosse partie du reste du casting.

Super Smash Bros Ultimate passe en 8.0

Min Min sera disponible le 30 juin, tout comme son terrain le Stade Spring qui donne accès à 18 nouvelles musiques dont deux remixes inédits. Les deux titres qui ont droit à des reprises sont le thème principal ARMS Grand Prix Official Theme Song et le thème de Min Min Ramen Bowl.

Et comme toujours, il y aura aussi de nouveaux costumes pour les combattants Mii en vente ce jour-là :

Ninjara (ARMS, Boxeur Mii)

Heihachi Mishima (Tekken, Boxeur Mii)

Ayo (Splatoon, Boxeur Mii)

Oly (Splatoon, Tireur Mi)

Vault Boy (Fallout, Tireur Mii)

La mise à jour 8.0 ne comportera pas que du contenu payant, les esprits aussi auront droit à quelques changements. Les esprits de costumes Mii auront droit à deux combats différents selon si l’on possède le costume ou non. Et aussi, il sera possible de refaire les combats des esprits déjà possédés.

On termine avec les prochains amiibo. Joker et le Héros de Dragon Quest auront droit à leur figurine cet automne.