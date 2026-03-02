Super Meat Boy 3D : Le jeu de plateformes de Sluggerfly et Headup sortira également sur Nintendo Switch 2 en 2026

Steve Marois (Despised Icon) contribuera aussi à la bande-son

Outre cette information, ce nouveau trailer a aussi pour objectif de nous donner un léger aperçu d’une des futures musiques de la production. Intitulée « Meatgrinder », elle est notamment composée en collaboration avec Steve Marois, un des chanteurs actuels du groupe de deathcore canadien Despised Icon. Si vous ne connaissez pas ce dernier, il a été créé en 2002 et propose des arrangements sonores s’inspirant à la fois du death metal, du metalcore et du punk hardcore. Autant dire qu’il ne faut que quelques notes pour remarquer que ça envoie du lourd dans les oreilles !

Rendez-vous plus tard, en 2026, pour découvrir Super Meat Boy 3D sur PC via Steam, GOG et l’Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series, le Xbox Game Pass, et donc Nintendo Switch 2. Pour rappel, ce jeu de plateformes nous fera contrôler un cube de viande, afin de sauver sa petite amie des griffes d’un étrange fœtus maléfique. Au programme, les développeurs nous promettent de nous confronter à des défis exigeants et impitoyables, mais faisables, qui mettront notre patience, nos réflexes et nos nerfs à rudes épreuves.