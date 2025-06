Le plus célèbre des petits bouts de viande revient dans une nouvelle aventure intitulée Super Meat Boy 3D, prévu pour 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series

Le retour de la souffrance… en 3D

Dr Fetus a encore frappé en kidnappant Bandage Girl. Mais cette fois, notre bout de viande adoré ouvre les perspectives. Fini la 2D, place à de la 3D ce qui offre de toutes nouvelles possibilités de pièges mortels et sadiques ainsi que de sauts risqués.

Voilà un challenge particulièrement intéressant pour la Team Meat qui aura la lourde tâche d’être à la hauteur d’un gameplay presque parfait en le transposant à la 3D. On retrouve donc tout plein de scies, lasers, broyeurs et pièges à loup, sans compter la présence d’ennemis et même de boss.

On retrouve les mouvements classiques de Meat Boy avec le sprint, le saut et les sauts muraux, et donc un défi particulièrement hardcore où les fans de speedrun et d’achievements seront ravis de souffrir en boucle. Évidemment, les Dark Wold seront de retour pour continuer d’appuyer là où ça fait mal si ce n’était pas suffisant.

Super Meat Boy 3D débarquera début 2026 sur PC (via Steam, Epic et Microsoft Store), PS5 et Xbox Series.