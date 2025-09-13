On a joué à Super Meat Boy 3D à la Gamescom et ça envoyait du pâté

La première crainte que nous avions en posant les mains sur Super Meat Boy 3D à la Gamescom était justement de découvrir que le passage à la 3D serait une fausse bonne idée. Sentiment totalement oublié après avoir passé une vingtaine de minutes de jeu dessus, mais qu’il nous faudra confirmer sur la longueur lors de sa sortie définitive en 2026 bien évidemment. Pour rappel, le jeu est développé par Team Meat en collaboration avec Sluggerfly et édité par HeadUp qui nous conviait à découvrir le jeu.

Aïe

Petit point histoire d’abord : Dr Fetus a encore frappé et en a profité pour kidnapper Bandage Girl. Une histoire assez classique, qui reprend les codes de ce genre de production où l’histoire est bien plus accessoire que le gameplay, mais qui a le mérite de modifier toute la manière d’envisager la mascotte de viande, puisqu’ici tous les environnements se retrouvent entièrement être modélisés en 3D (tout en étant très colorés et magnifiques), comme les pièges aussi mortels qu’ingénieux, comme une ribambelle de scies, de lasers, mais également de broyeurs et ou bien de pièges à loup, avec en prime quelques ennemis. Les développeurs nous ont également promis que des boss devraient être de la partie, mais nous n’avons pas pu en rencontrer durant notre courte prise en main.

Pour vous mouvoir, rien de plus classique que les mouvements bien connus de la licence avec un saut, un saut mural, mais également un sprint, permettant de tenter de battre votre propre record de temps, les niveaux étant chronométrés en haut de l’écran, poussant à recommencer pour la performance (non obligatoire). Un défi tout trouvé pour les fans de speedrun ou de déblocage de trophées, avec en prime le retour des Dark Worlds pour en rajouter une couche. À noter que les niveaux disposeront d’une caméra « fixe » pour mieux appréhender les phases de saut délicates, notamment les phases de saut mural que nous avons trouvé en deçà tout de même. Rassurez-vous, une sorte de cercle orange montrera désormais l’endroit où vous devrez atterrir, pour faciliter le passage à la 3D.

Lors de nos niveaux, nous avons pu constater que la formule fonctionne toujours aussi incroyablement bien, avec de jolis niveaux assez courts où la moindre erreur, le moindre saut loupé ou monstre touché, vous ramènera à la case départ pour retenter une nouvelle fois (avec cet aspect bien connu de die & retry), avec toujours ce sentiment insatiable de fierté lorsque l’on parvient à battre un niveau récalcitrant. Le gameplay est dynamique, rapide et les réapparitions le sont aussi, histoire de pouvoir enchaîner et s’énerver encore plus vite. Nos confrères d’IGN ont par ailleurs publié il y a quelques semaines un extrait de gameplay pour se faire une idée de ce que l’on pourra retrouver dans le jeu final.

Nous attendons d’en voir plus pour être catégoriques sur la réussite du retour de Super Meat Boy 3D, notamment sur la lisibilité de l’action sur le long terme et sur l’aisance du gameplay avec l’ajout de nouvelles mécaniques potentielles dans la suite du jeu, attendu sur PC (via Steam, Epic Games Store et Microsoft Store), PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Le jeu sera intégré au Xbox Game Pass dès son lancement début 2026.