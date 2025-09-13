On a joué à Super Meat Boy 3D à la Gamescom et ça envoyait du pâté

On ne s’attendait absolument pas à le revoir revenir, mais il faut croire que la Team Meat était impatiente de nous faire souffrir de nouveau, puisqu’elle a profité du Xbox Games Showcase 2025 pour présenter le retour de Super Meat Boy en version 3D cette fois, pour 2026, sur PC et consoles PS5 et Xbox Series X/S. Nous avons pu l’essayer durant la Gamescom, histoire de se faire du mal une première fois.

super meat boy 3d

Jaquette de Super Meat Boy 3D
Super Meat Boy 3D
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : N/C

