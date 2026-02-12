Suite à l’échec de Highguard, Wildlight Entertainment se voit contraint de licencier une grande partie de ses équipes

Le début de la fin pour Highguard

Avec un lancement mitigé et une fréquentation qui n’a fait que diminuer au fil des jours, Highguard n’a pas démarré du bon pied. Même après avoir rapidement mis en place des changements demandés par le public, comme un mode 5vs5, Wildlight Entertainment est forcé d’admettre que les résultats ne sont tout simplement pas à la hauteur.

Sur les réseaux sociaux, le studio annonce qu’il doit licencier une partie de ses équipes, en ne gardant qu’un certain nombre de personnes pour assurer les futures mises à jour :

« Aujourd’hui, nous avons pris la décision incroyablement difficile de nous séparer de plusieurs membres de notre équipe, tout en conservant un noyau dur de développeurs pour continuer à innover et à soutenir le jeu. Nous sommes fiers de l’équipe, du talent et du produit que nous avons créé ensemble. Nous sommes également reconnaissants envers les joueurs qui ont tenté leur chance et ceux qui continuent de faire partie de notre communauté. »

Aucun chiffre n’est donné ici, mais le level designer Alex Graner indique de son côté que la majorité du studio est concernée par ces licenciements. Autrement dit, même si Wildlight Entertainment dit conserver une équipe pour assurer la survie du jeu, ce n’est probablement qu’une question de temps avant que la fin soit officiellement annoncée pour Highguard. Un sacré échec qui en dit long sur l’état actuel du marché des jeux service, surtout lorsqu’un jeu tel que celui-ci a droit à une campagne promotionnelle peu maîtrisée.