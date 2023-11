Suicide Squad: Kill the Justice League est vivant et donnera de ses nouvelles cette semaine

Eh oui, on pensait que Warner Bros allait passer le jeu sous silence pendant encore un moment, mais Suicide Squad: Kill the Justice League existe toujours et il est enfin prêt à nous en montrer davantage. Ce mercredi 15 novembre à 19 heures (heure française), vous pourrez assister à l’émission Suicide Squad Insider, présentée par Rocksteady, qui a pour but de mettre en lumière les différentes facettes du jeu.

Et pour cette première, le studio se concentrera sur l’histoire du jeu, qui nous raconte comment la Suicide Squad est amenée à sauver le monde face à une Justice League complètement manipulée par Brainiac. On y verra aussi quelques séquences de gameplay, ce qui sera l’occasion de voir si des progrès ont été effectués depuis la dernière apparition publique du jeu en début d’année.

Join us this Wednesday for the first episode of our brand new series, Suicide Squad Insider. In episode one, Rocksteady will unpack the story and gameplay of Suicide Squad: Kill the Justice League. #SuicideSquadGame pic.twitter.com/11SG7j0xYh

