Romeo is a Dead Man pose les bases de son histoire dans une nouvelle vidéo

L’amour ouf

Grâce à cette vidéo, on en sait désormais un peu plus sur ce que Romeo is a Dead Man va nous raconter. On incarnera donc Romeo, un shérif d’une petite bourgade qui va faire la rencontre de Juliet, une jeune femme perdue sur le bord de la route. Les deux tourtereaux vont vite devenir inséparables et se donneront régulièrement rendez-vous jusqu’à ce que Juliet demande à Roméo de quitter la ville avec elle. Notre protagoniste accepte, mais en rejoignant la demeure de Juliet, il ne tombera pas sur sa bien-aimée mais sur un démon qui va lui arracher le visage et le laisser pour mort.

C’est avec l’aide d’un étrange sérum fabriqué par le grand-père de Roméo que ce dernier pourra reprendre vie, en tant que mort-vivant du moins. Et pas en simple zombie, puisqu’il est maintenant affublé d’un casque peu commun. Le voilà maintenant embarqué dans une histoire de science-fiction qui transcende l’espace-temps, prêt à intégrer le FBI de la galaxie.

Romeo is a Dead Man sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series dès le 11 février prochain.