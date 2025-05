Subnautica, l’excellent jeu de survie et d’aventure sous-marine, plongera sur mobiles le 8 juillet

Playdigious est aux manettes

On pensait bien qu’Unknown World Entertainment en avait terminé avec le premier épisode de sa licence de survie. Subnautica a tant eu de réussite qu’un spin-off glacier intitulé Below Zero a vu le jour et que Subnautica 2 est en préparation. Pourtant, l’affaire d’un portage sur mobiles a été mise en marche.

Cette version sera gérée par Playdigious, à qui l’on doit les moutures mobiles de Dead Cells, Spiritfarer ou encore Streets of Rage 4. Bref, le portage est entre de bonnes mains.

Rappelons que dans Subnautica nous sommes amenés à nous aventurer dans les profondeurs sous-marines d’une planète extraterrestre, après un crash sur celle-ci. Il faudra terraformer, construire une base, explorer des zones de plus en plus dangereuses afin de récupérer les ressources nécessaires à la survie.

Subnautica sortira le 8 juillet sur iOS et Android. Le titre est également disponible sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch et PC.