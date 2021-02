Le studio The Coalition (Gears of War) a participé au développement de Halo Infinite

Le développement de Halo Infinite est certainement très complique pour 343 Industries depuis le report et les retours du public sur le dernier trailer de gameplay. Le studio se veut cependant être de plus en plus transparent sur l’état d’avancement du jeu, avec des mises à jour régulières adressées à la communauté, mais ce que l’on ne savait pas, c’est que The Coalition était venu donné un coup de main à 343 Industries.

Un renfort de plus pour le jeu

C’est l’utilisateur Twitter @bogorad222 qui a remarqué cela, avant d’être relayé par GamesRadar. On apprend que Adam Bodden, qui travaillait auparavant chez The Coalition en tant que level artist, a mentionné sur son LinkedIn qu’il a aussi travaillé sur Halo Infinite en plus de Gears 5. C’est la même chose pour Hugo Gutierrez Mares, artiste qui s’occupait des effets spéciaux, qui dit sur sa page que le studio a aidé à la conception de cinématiques pour le prochain Halo.

On ne sait pas dans quelle mesure le studio derrière Gears of War est impliqué dans le projet, mais ce n’est pas le seul studio a prêter main forte à 343 Industries, puisque Sperasoft est aussi venu soutenir le développement.

On attend maintenant de voir si toute cette aide permettra au jeu d’afficher un meilleur look lorsqu’il réapparaitra sur nos écrans.