L’un des leaders du marché des périphériques gaming PC, SteelSeries, vient d’annoncer la sortie de 3 nouveaux produits très RGB pour une gamme de prix accessible à tous. On fait le point sur ces nouveautés.

SteelSeries Rival 3

En premier lieu on se retrouve avec une souris à prix bas, moins de la quarantaine d’euros, avec la SteelSeries Rival 3. On reste donc sur l’excellente gamme de souris qui avait déjà fait ses preuves comme sur la Rival 310, la 600 et bien d’autres modèles avant elle, mais à un tarif plus abordable. C’est une souris filaire avec 6 boutons programmables, 5 profils de DPI différents (allant de 100 à 8500 DPI).

Niveau design, on a une souris très sobre avec une bande rétroéclairée de 16,8 millions de couleurs. On garde le capteur TrueMove et on peut noter qu’elle semble relativement légère en affichant seulement 77 grammes sur la balance. Côté tarif, on est donc sur un prix de 39.99€, ce qui la place entre l’entrée et le milieu de gamme avec un produit, qui devrait sans bien mal être convaincant.

Les claviers Apex 3 et Apex 5

Le fabricant en profite également pour annoncer l’arrivée de deux nouveaux claviers, cette fois-ci, pour étaler un peu sa gamme Apex. Il s’agit de deux claviers à deux tranches de tarifs puisque le SteelSeries Apex 3 est listé à 79.99€ tandis que son frangin, le SteelSeries Apex 5, est disponible au prix conseillé de 129.99€.

Le premier est un clavier filaire à membrane assez classique avec une certification IP32 (résistant a l’eau), un repose poignet, des touches multimédia, une molette de son. Le second garde les mêmes courbes et rentre dans la catégorie des claviers un peu plus haut de gamme. Avec le Apex 5 on a un clavier mécanique en châssis aluminium avec des caractéristiques un peu plus… atypiques.

La principale innovation est un mini écran OLED qui permettra d’afficher des données en jeu. Outre ce petit écran on retrouve un éclairage RGB touche par touche, des commandes multimédia et bien d’autres joyeusetés. Dans les deux cas, un repose-poignet magnétique est proposé.

L’ensemble des produits est déjà disponibles. Bien sûr, les versions Azerty sont proposés chez les revendeurs. Vous pouvez donc mettre la main dessus. On devrait vous faire parvenir des tests très prochainement pour les produits.