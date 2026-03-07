Valve « espère » sortir sa Steam Machine en 2026, laissant planer le doute d’un report, avant de rétropédaler

2026 serait toujours dans les plans

Valve aurait pu être en mesure de préciser ses plans concernant la sortie de sa Steam Machine si la crise du marché de la RAM n’avait pas tout bousculé. Et à ce stade, on serait presque en mesure de se demander si un report n’est pas la chose la plus prudente à faire, ne serait-ce que pour éviter un prix plancher trop élevé pour le public.

Si Valve maintient toujours son envie de lancer son hardware durant cette première moitié de l’année, un message posté sur Steam a porté à confusion. On y voyait dans un premier temps Valve réfléchir à ses plans concernant le lancement, en indiquant pouvoir « distribuer [la Steam Machine] en 2026 ». On notera l’emphase sur le verbe employé ici, laissant supposer qu’une sortie en 2026 est encore à placer au conditionnel.

Mais lorsque l’information a commencé à faire le tour des réseaux sociaux hier soir suite à cette publication, Valve a rapidement modifié son communiqué pour indiquer que les trois produits (Steam Machine, le casque Steam Frame, et la nouvelle manette Steam) sortiront bien en 2026. Il réitère cependant que le problème de la RAM et de la mémoire existe bel et bien. Un damage control effectué en très grande hâte, même si Valve n’indique pas ici que ses plans concernant une sortie dans cette première moitié de l’année tiennent toujours. Peut-être même qu’à ce stade, Valve ne le sait pas lui-même.