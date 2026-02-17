Le Steam Deck est victime d’une importante rupture de stock à cause de la crise de la RAM

Seul un modèle peut encore être commandé

Valve doit lui aussi prendre des précautions face à la pénurie de RAM ces temps-ci, et cela passe par son Steam Deck. Tout d’abord, l’entreprise réaffirme la fin de la fabrication de son modèle LCD 256 Go, le modèle le plus abordable, chose qui avait déjà été déclarée en décembre dernier. On voit qu’il est aujourd’hui en rupture de stock, ce qui veut dire qu’il ne faut plus s’attendre à le voir être commercialisé un jour.

Les modèles OLED seront toujours fabriqués à l’avenir, mais la version 512 Go (donc la moins chère) souffre elle aussi de problèmes de stock. Sur Steam, on remarque qu’il n’est plus possible de commander le modèle à l’heure actuelle, et la raison derrière tout cela n’est pas difficile à trouver. Comme tant d’autres fabricants, Valve doit s’adapter au marché en berne de la RAM, et n’a désormais plus que son Steam Deck OLED 1 To à vendre, en attendant un éventuel retour de la version 512 Go. Si vous comptiez vous procurer un Steam Deck à bas prix, c’est loupé.

Ce qui n’est clairement pas de bon augure pour la Steam Machine, dont le lancement est toujours prévu pour cette première moitié de l’année 2026.