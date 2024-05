State of Play : Résumé complet des 14 annonces PS5 (Concord, Astro Bot, Monster Hunter…)

Peut-être que l’on aurait espérait mieux pour ce State of Play. Ou plutôt, qu’on aurait aimé une vraie conférence PlayStation Showcase, étant donné que le nombre de jeux PlayStation 5 à venir ne sont pas encore nombreux. Et pourtant, malgré ça, le constructeur japonais avait tout de même quelques surprises dans son tiroir. Enfin, si l’on met de côté le fait que le programme avait fuité et qu’il faut indéniablement compter sur les éditeurs tiers pour combler le line-up à venir de la PS5. Voici tout ce qui est tombé dans l’émission State of Play de cette nuit, de jeudi 30 à vendredi 31 mai.

Concord

Plateformes : PC – PS5

: PC – PS5 Date de sortie : 23 août 2024

L’émission a commencé avec un titre dont la présence n’a surpris personne. Officialisé l’année passée et promis pour une sortie en 2024, le titre de Firewalk a dévoilé une nouvelle bande-annonce tout en officialisant son concept : il s’agit d’un hero-shooter qui sera jouable en 5 contre 5 avec une ambiance qui rappelle grandement le groupe des Gardiens de la Galaxie de Marvel. Un FPS multijoueur donc, avec tout de même un peu de narration via des cinématiques hebdomadaires, avec un casting de 16 personnages jouables. Sortie prévue le 23 août sur PC et PS5, avec une bêta à venir d’ici là. Du gameplay a également été dévoilé.

God of War Ragnarök

Plateformes : PC (déjà dispo PS4 – PS5)

: PC (déjà dispo PS4 – PS5) Date de sortie : 19 septembre 2024

Sans réelle surprise, la version PC de God of War Ragnarök a confirmé son arrivée PC pour cette année. Plus précisément, Sony a annoncé qu’il sera disponible à partir du 19 septembre 2024 avec un portage qui inclura toutes les mises à jour et les DLC ainsi qu’une optimisation pensée pour cette plateforme, avec écran ultrawide supporté, framerate bloqué mais aussi la présence de la mise à jour Valhalla. A noter l’obligation d’un compte PlayStation pour y jouer.

Dynasty Warriors: Origins

Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES

: PC – PS5 – XBOX SERIES Date de sortie : 2025

On savait qu’un nouvel épisode de Dynasty Warriors était en route mais on ne s’attendait pas forcément à le voir ici. Et pourtant, Omega Force était bien présent pour dévoiler le reboot de ses fameux jeux d’action : Dynasty Warriors: Origins. Le seul indice de ce trailer, l’histoire vue par un protagoniste anonyme, probablement star d’un mode campagne très scénarisé. Et évidemment, de plus grandes armées et des graphismes plus réalistes pour profiter de l’arrivée du musou sur la génération actuelles de consoles puis qu’il est prévu pour 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Infinity Nikki

Plateformes : PS5

: PS5 Date de sortie : Inconnue

Un jeu d’aventure qui mélange monde ouvert et le monde de la mode ? Oui, étrange fusion, et pourtant, c’est bien le concept du prometteur Infinity Nikki qui a refait surface ici avec une bande-annonce bien enjouée. Déjà connu, le titre montre ses ambitions, notamment en essayant de séduire le public occidental. L’objectif, collectionner les tenus qui changeront drastiquement l’apparence de notre héroïne, tout en ayant l’objectif de découvrir de nombreux environnements. Une bêta arrivée plus tard cette année.

Ballad of Antara

Plateformes : PS5

: PS5 Date de sortie : 2025

C’est sans doute l’un des titres surprises de cette émission, qui n’avait pas vraiment fuité non plus. Certes, sur le papier, Ballad of Antara n’est qu’un énième action RPG façon Souls-like. Mais il se démarquera probablement pour plusieurs raisons. Déjà, il est annoncé avec un modèle free-to-play, ce qui a de quoi titiller la curiosité étant donné que c’est assez rare d’avoir une telle approche. Mais aussi parce qu’il possèdera plusieurs personnages jouables avec leur propre classe. A voir donc le résultat en 2025 pour sa sortie sur PS5 « et d’autres plateformes ».

Skydance’s Behemoth

Plateformes : PSVR2 – STEAM VR – META QUEST

: PSVR2 – STEAM VR – META QUEST Date de sortie : 2024

On nous avait promis un peu de nouveautés en réalité virtuelle, c’est le cas avec l’annonce de Skydance’s Behemoth. Présenté comme un jeu d’action-aventure en VR, celui-ci nous fera affronter des boss gigantesques entre quelques énigmes à résoudre dans un monde fantastique. Et s’il faudra attendre de voir ce qu’il vaudra avec le PSVR2 sur la tête, il faut avouer qu’il est particulièrement joli pour un titre en réalité virtuelle, et le fait qu’il soit développé par les créateurs de The Walking Dead Saints & Sinners rajoute un degré d’attente supplémentaire.

Alien: Rogue Incursion

Plateformes : PSVR2 – STEAM VR – META QUEST

: PSVR2 – STEAM VR – META QUEST Date de sortie : 2024

Autant poursuivre le segment PlayStation VR2 n’est-ce que pas ? Officialisé il y a peu, Alien: Rogue Incursion est un nouveau jeu VR mêlant action et horreur. Mais ne soyons pas trop gourmands, la première bande-annonce ne tease que très légèrement le gameplay. Oui, on va devoir survivre à des rencontres terrifiantes avec les Xénomorphes dans des environnements claustrophobes et oui, cela se jouera en première personne dans une ambiance qui rappelle bien la franchise. Mais pour le reste, il faudra attendre fin 2024.

Marvel Rivals

Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES

: PC – PS5 – XBOX SERIES Date de sortie : 2024

Rapide passage pour le futur titre Marvel Rivals, le jeu de combat multijoueur qui met en scène les héros et vilains de l’univers Marvel façon Overwatch. Déjà annoncé sur PC, il a profité de son apparition pour confirmer ses versions PS5 et Xbox Series mais aussi l’ajout de Venom et Adam Warlock à son casting. Une beta fermée aura lieu en juillet sur ses trois plateformes.

Where Winds Meet

Plateformes : PC – PS5

: PC – PS5 Date de sortie : 2025

On a un peu de mal à cerner ce Where Winds Meet, tant ce RPG d’action aventure peu paraître prometteur sur le papier mais semble avoir du mal à concrétiser ses idées dans ses séquences de gameplay. Quoiqu’il en soit, son contexte historique implanté dans la Chine ancienne aura de quoi rendre curieuses les personnes qui aiment les titres d’action historiques et on imagine que la dynamique dans les combats saura nous faire garder la manette entre les mains. La version PS5 est confirmée ici.

Until Dawn

Plateformes : PC – PS5

: PC – PS5 Date de sortie : Automne 2024

Officialisé lors du dernier State of Play, le remake d’Until Dawn a montré une nouvelle bande-annonce. Cette fois-ci, on peut en voir un peu plus sur le gameplay et les améliorations apportées aux visuels. Si l’on reste toujours dubitatif sur l’intérêt de proposer une nouvelle version d’un titre déjà très beau à l’époque (alors que Bloodborne se fait toujours désirer), il faut avouer que ce remake est franchement joli. La sortie est maintenant fixée pour cet automne.

Path of Exile 2

Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES

: PC – PS5 – XBOX SERIES Date de sortie : Accès anticipé fin 2024

Rapide passage du studio Grinding Gear Games qui a confirmé des moutures PS5 et Xbox Series pour Path of Exile 2. Et puisque l’on est sur consoles, les développeurs ont tenu à leur donner de la coopération locale, en plus des habituels cross-play et de cross-progression. Pour le reste, on a pu revoir des images de cette suite prometteuse avec enfin la confirmation que l’accès anticipé débutera en fin d’année.

Silent Hill 2 Remake

Plateformes : PC – PS5

: PC – PS5 Date de sortie : 8 octobre 2024

Avec son émission dédiée un peu plus tard dans la nuit, on se doutait que Silent Hill 2 Remake allait profiter de l’émission de Sony pour se dévoiler. C’est chose faite avec une bande-annonce qui nous remontrer les améliorations apportées à ce remake. Et on apprend surtout une date de sortie, logée au 8 octobre 2024 sur PlayStation 5. Pour le reste, sachez que 13 minutes de gameplay ont été montrées plus tard.

Monster Hunter Wilds

Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES

: PC – PS5 – XBOX SERIES Date de sortie : 2025

Officialisé plus tôt dans l’année par Capcom, Monster Hunter Wilds aura la lourde tâche de succéder à un Monster Hunter Worlds qui a popularisé la série en occident. Mais cette première bande-annonce avec plusieurs séquences de gameplay semble confirmer que l’éditeur nippon a compris que les attentes étaient lourdes. On a pu découvrir quelques environnements et les premiers monstres confirmés. Capcom promet également une présentation plus en détails pour cet été, en attendant sa sortie en 2025.

Astro Bot: Return to Playroom

Plateformes : PS5

: PS5 Date de sortie : 6 septembre 2024

On aurait aimé garder la surprise jusqu’au bout en évitant les fuites quelques jours plus tôt mais le petit bonbon de fin de cette émission n’était autre qu’un nouveau jeu Astro Bot. La nouvelle mascotte de Sony aura droit à son premier vrai jeu solo qui ne fait pas office de titre en réalité virtuelle ou de démo technique de la PlayStation 5. Une aventure spatiale où notre adorable robot va devoir explorer six galaxies différentes, avec pas moins de 80 niveaux à découvrir, et tout un tas de personnages aux têtes familières à rencontrer. La sortie est prévue pour le 6 septembre.

C’est donc sur cette chouette annonce que le State of Play s’est terminé. Une émission relativement conventionnelle, avec une grande majorité de titres que l’on attendait (et dont une partie avait fuité) mais qui a tout de même le mérite de lever le voile sur quelques titres attendus pour la fin d’année. Avec une nouvelle aventure solo, une expérience multijoueur, quelques dates de sortie (et surtout, le soutien des éditeurs tiers), la PS5 peut maintenant compter sur quelques RDV pour le reste de l’année 2024.