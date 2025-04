Sony chercherait à adapter Astro Bot sur grand écran, en plus de toutes ses autres adaptations en cours

Parce que tout doit visiblement être une licence

Variety a pu s’entretenir avec Asad Qizilbash, responsable chez PlayStation Productions, afin de faire le point sur toutes les adaptations à venir pour PlayStation. Dans cet échange, on retiendra surtout le fait qu’une adaptation d’Astro Bot est clairement voulue par Sony, et que le groupe cherche « absolument » à l’ajouter à la liste des projets en cours. La stratégie de Sony est simple. Si un jeu fonctionne, ou s’il est récompensé, il est très probable qu’il soit adapté un jour ou l’autre :

« Pour nous, c’est : « OK, on ​​a fait d’une de nos franchises un excellent jeu. Elle commence à avoir un public fidèle. Elle remporte des prix. » Ce sont des indicateurs précoces qui nous incitent à développer cette franchise et cette propriété intellectuelle. Nous sommes donc constamment attentifs à cela. Et je dirais que ce ne sont pas seulement les récompenses et les nominations qui motivent cela. Parfois, nous avons une propriété intellectuelle qui a tout simplement de belles histoires et qu’un créateur souhaite vraiment adapter. »

Dans le cas d’Astro Bot, pour l’histoire, on repassera, mais on comprend que Sony a plusieurs critères pour adapter l’un de ses jeux au cinéma ou en série. Rien n’est encore fait pour Astro Bot, la priorité étant plutôt sur The Last of Us, Horizon ou encore God of War. Mais la possibilité est étudiée.