Where Winds Meet confirme une version PlayStation 5 et illustre ses combats épiques en vidéo

Voilà près de deux ans maintenant que Where Winds Meet a été annoncé. Ce titre aux multiples influences, et notamment Ghost of Tsushima, tente toujours d’affiner ses prétentions et ses objectifs. Toujours ambitieux, la création d’Everstone Studio chapeautée par NetEase ne s’en tenait d’ailleurs pour l’instant qu’à une disponibilité PC. Et comme nous nous en doutions un petit peu, il n’était qu’une question de temps avant que le projet ne voit le jour sur consoles. Au cours du State of Play de mai 2024, c’est donc bien une version PS5 qui a été annoncée, durant un trailer musclé.