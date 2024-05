Ballad of Antara : Un nouvel action-RPG façon Souls-like annoncé, avec plusieurs personnages jouables et un modèle free-to-play

Un action-RPG aux multiples perspectives

Vous souvenez-vous du concept de Lords of the Fallen, sorti l’année dernière ? Celui de pouvoir alterner entre le monde normal et un autre plus sombre ? Ballad of Antara nous proposera à peu de choses près la même chose, avec une version traditionnelle de l’univers et un autre nommé Para, qui vont proposer les mêmes environnements mais sous un éclairage complètement différent. Le monde sera divisé en plusieurs biomes, et chacun de ces endroits aura droit à son propre héros.

Car Ballad of Antara disposera de plusieurs personnages jouables, des « Emissaires », chacun d’entre eux étant cantonné à une classe précise. Ils auront aussi leur propre histoire. Ce qui ne nous empêchera pas pour autant de jouer en coopération jusqu’à 3 personnes, si l’envie vous en prend.

Le but de TipsWorks Studio sera d’étendre ce casting après la sortie de ce free-to-play, en ajoutant de nouveaux Emissaires, de nouvelles zones et la suite de l’histoire. On est donc en face de ce qui semble être un Souls-like à la jeu service. Tant qu’il n’est pas question d’un Battle Pass…

Pour tester tout ça, une bêta est en cours de préparation. Ce Ballad of Antara devrait sortir sur PS5, ainsi que sur d’autres plateformes encore non précisées.