Path of Exile 2 arrivera en fin d’année avec des versions PlayStation 5 et Xbox Series

Le très attendu Path of Exile 2 était lui aussi présent lors du nouveau State of Play et c’était évidemment pour annoncer que le hack’n’slash free-to-play qui fait déjà trembler Diablo 4 arriverait bien sur consoles mais pas que puisque l’on a aussi eu une fenêtre pour la période de son lancement. Et dans la foulée, l’équipe de Grinding Gear Games a publié une vidéo de six minutes pour montrer que le portage de cet épisode serait beaucoup plus soigné que celui du précédent.