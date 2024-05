Silent Hill 2 Remake annonce sa sortie au 8 octobre 2024 au terme d’un nouveau trailer de gameplay

Le retour à Silent Hill se précise

Le principal reproche qui avait été effectué au trailer précédent de Silent Hill 2 Remake était un focus dressé sur l’action et les gunfights. Autrement dit, il n’était pas vraiment question de l’essence de ce qu’est le jeu original. Aujourd’hui, nous avons eu droit à une démonstration (un peu) moins musclée. De quoi rassurer les fans ? Pas si sûr..

Un des principaux points de ce trailer est le dévoilement du design d’Angela, un des premiers personnages que croise James dans son périple. Le moins que l’on puisse dire c’est que, concernant sa modélisation, il ne s’agit pas d’une claque graphique. Notons aussi la possibilité de voir le nouveau design de James, en se montrant légèrement durant leur dialogue.

Cela dit, on peut une nouvelle fois noter la qualité du rendu des environnements de Silent Hill et de la gestion de la lumière, et que l’on désire ardemment voir à quel point c’est le cas sur chaque zone du jeu. Konami nous remet toutefois une petite couche de combat et, du côté des ennemis, les infirmières restent les stars des séquences montrées ici, bien que le Flesh Lip fasse son inquiétante apparition.

Enfin, et surtout, Silent Hill 2 Remake nous apprend sa date de sortie, établie au 8 octobre 2024 sur PS5. Que vous soyez impatient ou réticent, un véritable avis pourra donc se faire en fin d’année sur ce titre développé par Bloober Team.

Une longue démonstration de gameplay pour le dessert

Moins d’une heure après l’événement de PlayStation, Silent Hill 2 Remake ne s’est pas arrêté là et en a profité du Silent Hill Transmission et d’un espace davantage consacré à lui pour se montrer bien plus longuement au cours d’une grosse dizaine de minutes de gameplay.

On a notamment pu voir le tout début du jeu, les rues de la ville, l’ambiance sonore, la représentation de son brouillard mythique ainsi que les événements se déroulant au Brookhaven Hospital. L’occasion d’y croiser un autre personnage, Laura, et d’assister à une séquence un peu plus représentative du rythme et de l’atmosphère du jeu.