Dynasty Warriors: Origins – Le musou retrouvera ses racines avec un reboot en 2025

Et le prochain Dynasty Warriors s’appellera Odyssey

Il n’y a pour l’instant pas grand chose à dire à propos de ce Dynasty Warriors: Origins si ce n’est qu’on remarque un changement de style pour une ambiance plus sombre et réaliste. La bande-annonce va même jusqu’à aborder les raisons du chaos qui mène la Guerre des Trois Royaumes, l’injustice et la famine, au lieu du simple habituel « Ohlala sacrés Turbans Jaunes ».

Côté gameplay, on insiste surtout sur le fait que l’actuelle génération de consoles permette d’afficher encore plus d’ennemis à l’écran qu’avant pour plus d’action frénétique et épique. Car oui, si le jeu est dévoilé lors d’un évènement de Sony, il sortira bien sur PlayStation 5, Xbox Series et PC en 2025. Le seul détail que Koei Tecmo et Omega Force acceptent de nous concéder, c’est la présence d’un protagoniste sans nom.

Le grand oublié de l’histoire

C’est lui qui occupe la majorité du temps d’écran dans cette vidéo en maniant différents types d’armes ou monter à cheval (ou plutôt descendre pour décimer des vagues d’ennemis). Les fans spéculent déjà pour savoir si cela implique un éditeur de personnages ou pas pour se faire son protagoniste sur mesure ou non. Le producteur du jeu Tomohiko Sho promet de nous en dire plus au sujet du personnage dans les prochains mois.

Mais quand on nous dit que l’on vivra l’aventure de son point de vue, cela sous-entend fortement au moins un mode histoire très scénarisé qui le mettrait en scène dans les différentes étapes de la Guerre des Trois Royaumes en lui faisant rencontrer plusieurs têtes connues comme Cao Cao, Lu Bu et Guan Yu que l’on peut déjà apercevoir ici.

Dynasty Warriors: Origins arrivera donc en 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC (Steam).