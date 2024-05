Avec God of War Ragnarök : Valhalla inclus

Alors que Sony a rappelé ce matin sa stratégie concernant les portages de ses jeux PC, la firme annonce la date de sortie pour God of War Ragnarök lors du State of Play. Il sortira donc le 19 septembre prochain sur PC via Steam et l’Epic Games Store. Cette version aura droit à tout un tas d’améliorations :

FPS illimités

Technologie de rendu optimisé : NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 et Intel XESS 1.3

Support des écrans ultra-larges

God of War Ragnarök contiendra évidemment toutes les mises à jours de la version PS5 ainsi que le DLC God of War Ragnarök : Valhalla. Des cosmétiques seront offerts si vous achetez le jeu avant sa sortie le 19 septembre : armure neige ressuscitée pour Kratos et la tunique neige ressuscitée pour Atreus.