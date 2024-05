Concord : Le jeu service de PlayStation est un hero-shooter en 5v5 à l’ambiance Gardiens de la galaxie, premier trailer et date

A Bunch Of A-Holes

Concord, c’est quoi ? C’est bien ce que l’on se demandait et on a fini par vite comprendre dans quoi on mettait les pieds, du moins d’un point de vue du ton et de l’univers. Une troupe éclectique de mercenaires, un univers science-fiction « pop », du second degré mêlé à des séquences d’action, pas de doute, on est bien ici chez Marv… ah, non. Malgré ses faux airs de Gardiens de la Galaxie, où les Freegunners remplacent l’équipe de Star-Lord, Concord ne proposera pas une grande épopée spatiale, mais plutôt un hero-shooter en 5v5 (et en vue à la première personne).

Pas besoin d’essayer de vous attacher à ces 5 personnages mis en avant dans ce premier trailer, qui ne sont en réalité que 5 des 16 choix possibles dans le casting de Concord. Comme tout bon hero-shooter, chaque personnage aura droit à son propre panel de compétences, que ce soit pour lancer des pièges, créer des murs de feu, placer des protections etc.

Enfin, quand l’on vous dit ne pas trop vous attacher, c’est peut-être vite parler. Car Firewalk veut malgré tout faire en sorte d’instaurer un peu de narration dans son titre avec des cinématiques qui seront publiées chaque semaine après le lancement, afin de présenter l’histoire de chaque héros, et surtout celle de l’équipage de Northstar (les personnages vus dans la première bande-annonce).

Quand sortira Concord ?

Comme prévu, Concord sortira bien cette année, et même plus tôt que prévu, puisqu’il sera disponible à partir du 23 août prochain. Et ce, aussi bien sur PS5 que sur PC, à la même date. Sony l’a rappelé il y a peu, les jeux services PlayStation Studios sont désormais amenés à sortir en même temps sur PS5 que sur PC, et Concord le montre bien.

Avant cela, une bêta aura lieu dans le courant de l’été. Et si vous vous demandez si Concord sera un free-to-play : probablement pas, puisque ses différentes éditions seront présentées d’ici peu de temps.