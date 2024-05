Marvel Rivals s’offre Venom, Adam Warlock, des versions consoles et une bêta fermée en juillet

Tout concorde avec Marvel Rivals

Si vous ne le connaissez pas Marvel Rivals, il s’agit d’un jeu à la Overwatch qui fait s’affronter héros et vilains Marvel dans des combats en 6 contre 6 qui se différencient par la présence de synergies Team Up entre les personnages et les décors destructibles. NetEase profite de son passage dans ce State of Play pour annoncer que le jeu arrivera sur PlayStation 5, et confirmer plus discrètement ailleurs qu’il sera aussi sur Xbox Series.

Les deux plateformes, et le PC sont d’ailleurs bien concernées par la prochaine phase de beta fermée qui aura lieu en juillet même si la vidéo ne mentionne pas la console de Microsoft. Mais passons, à l’autre nouveauté de cette vidéo, à savoir l’ajout de Venom et d’Adam Warlock au casting, eux qui avaient été dataminés dans la bêta du début de mois.

Évidemment, le symbiote a droit à un style assez bourrin qui lui permet de dévorer ses ennemis tandis qu’Adam Warlock semble tenir un rôle de support dans l’extrait de gameplay le mettant en scène, l’article sur le PlayStation Blog évoque sa capacité à faire revenir ses alliés à la vie. Et les nostalgiques de la polémique Marvel’s Avengers seront ravis d’apprendre que Spider-Man aura droit à un costume exclusif sur PlayStation 5, une tenue Scarlet Spider.

Marvel Rivals arrivera donc sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series à une période encore indéterminée.