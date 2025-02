Motivé par le succès d’Astro Bot, PlayStation veut développer davantage de jeux familiaux

Mais le groupe n’oublie pas les jeux service pour autant

Sony ne va pas partir sur le territoire de Nintendo, mais le succès d’Astro Bot le conforte au moins dans l’idée que la PS5 peut accueillir davantage de jeux familiaux. C’est le président de Sony, Hiroki Totoki, qui l’a déclaré (relayé par VGC) à l’occasion de la publication du bilan du dernier trimestre du groupe, qui a vu la PS5 enregistrer un record. Totoki a ainsi affirmé que PlayStation pourrait continuer à investir dans le domaine du jeu familial, mais pas que :

« Lors des Game Awards 2024, notre titre Astro Bot a remporté quatre catégories, dont celle du Jeu de l’année et du Meilleur jeu familial. De plus, le jeu de service Helldivers 2, sorti en février de l’année dernière, a remporté les prix du Meilleur jeu service et du Meilleur jeu multijoueur. Le fait que des titres appartenant à des genres que nous prévoyons d’élargir à l’avenir, notamment des titres destinés aux familles et des jeux service, aient reçu ces prix, constitue une avancée majeure vers la constitution d’un large portfolio. »

Et oui, car même si le président du groupe se garde bien de mentionner Concord, le marché des jeux service reste important et Helldivers II en est le meilleur exemple. Mais au moins, en marge de ces projets, Sony pourrait donc être plus enclin à financer des projets plus grand public. Le catalogue de la PS5 pourrait bien en profiter étant donné que l’on compte actuellement peu d’exclusivités du genre, même si tous n’auront pas les qualités d’Astro Bot.