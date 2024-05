« Une version améliorée »

Annoncé en février dernier, Until Dawn reviendra sur PC et PS5 après avoir fait les beaux jours de la PS5. Si vous n’avez pas eu la chance de l’avoir fait sur la précédente console de Sony, vous pourrez vous rattraper avec cette version améliorée du jeu. Pour rappel, l’histoire se déroule dans une station de ski isolée sur la montagne de Blackwood, où huit amis se retrouvent pour un week-end un an après la disparition de deux de leurs amis.

Le titre suit un format de narration interactif où vos choix influencent le déroulement de l’histoire et le destin des personnages suivant un système « d’effet papillon ». Le développement de cette nouvelle version a été confié au studio britannique Ballistic Moon, dont le directeur technique, Chris Lamb, a travaillé sur la version PS4 de Until Dawn.

Vous pouvez toujours observer le trailer du State of Play pour juger le rendu, toutefois la nouvelle la plus surprenante nous vient des pages Epic Games Store (la page Steam est actuellement indisponible). Comme pour God of War Ragnrök, un compte PSN sera obligatoire sur PC pour en profiter. Visiblement, la polémique Helldivers II a laissé des traces.

Le remake d’Until Dawn devrait sortir en automne prochain sur PS5 et PC. Selon le PlayStation Blog, les précommandes seront ouvertes le 5 juin prochain.