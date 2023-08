Starfield : Voici à quelle heure il sera possible de jouer au titre de Bethesda le jour de l’accès anticipé

Après des années d’attente, le verdict est sur le point de tomber. Bethesda peut-il renouveler le succès des séries The Elder Scrolls et Fallout avec sa nouvelle licence Starfield ? On en saura plus dès ce jeudi, lorsque les tests et premiers avis (dont le nôtre) tomberont dans la presse, mais dès ce vendredi, les plus impatients pourront se forger eux-mêmes leur propre opinion grâce au lancement de l’accès anticipé du jeu. Bethesda a révélé à quelle heure cet accès anticipé débutera vraiment, pour celles et ceux qui veulent être sur les starting-blocks le jour J.