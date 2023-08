Starfield : Une infographie pour tout connaître sur l’histoire du jeu avant de se lancer dans l’aventure

Petit cours d’histoire spatiale

Bethesda a mis à jour le site officiel de Starfield pour y ajouter cette frise chronologique, bien utile pour celles et ceux qui s’intéressent de près au lore du jeu. On y voit notamment que l’aventure débutera en 2330, mais l’histoire remonte bien loin. La conquête spatiale des humains a vraiment débuté avec l’arrivée des premiers humains sur Mars en 2050, avant de progresser une centaine d’année plus tard lorsqu’ils ont posé le pied sur Alpha du Centaure.

C’est en 2159 que nait l’Union coloniale, et une année plus tard, la ville de New Atlantis est fondée. Bien plus tard, en 2307, la Guerre coloniale a lieu et va s’étendre sur plusieurs années. Un élément fondateur maintes fois référencé par Bethesda, et qui aura donc une grande importance dans l’univers du jeu.

Cette frise précise aussi l’histoire de certains des compagnons qui seront alliés à notre avatar, comme Sarah Morgan, l’une des membres de Constellation, un groupe central dans l’expérience.

Pour en savoir plus, il faudra attendre le 6 septembre. Starfield sortira sur PC et Xbox Series, et sera directement disponible dans le Xbox Game Pass.