Starfield : Un ex-développeur revient sur ce qui ne va pas dans le jeu, qui ne peut pas être comparé à Fallout et Skyrim

L’espace, c’est chiant

Dans une interview accordée à FRVR, l’ex-développeur de Starfield veut d’abord préciser qu’il est fier de sa participation sur ce projet, et pense que c’est un bon jeu, même s’il ne peut être comparé aux précédentes licences du studio :

« Je pense que c’est un bon jeu. Je ne pense pas qu’il soit du même calibre que les deux autres, comme Fallout, Skyrim ou plutot Elder Scrolls, mais je pense que c’est un bon jeu. J’ai travaillé dessus et j’en suis fier. Je suis fier du travail de mes collègues. Je pense qu’ils ont créé un excellent jeu. »

Il pense aussi que la réception critique du jeu a été un peu dure, et que les attentes envers le projet n’auraient pas été les mêmes si un autre studio était aux commandes. Cependant, il veut bien admettre que Starfield a un défaut important, celui de sa génération procédurale de planètes :

« Je suis un grand passionné d’espace, je suis astronome amateur, je suis au courant de tout ça. Une grande partie de mon travail sur Starfield portait sur les données astronomiques, mais l’espace est intrinsèquement ennuyeux. On le décrit littéralement comme le néant. Alors, à mon avis, se déplacer dans cet espace n’est pas ce qui est passionnant. Mais quand les planètes commencent à se ressembler et qu’on ne ressent plus l’excitation, c’est là que tout s’écroule. »

Le manque de variété dans le bestiaire est également pointé du doigt :

« J’ai aussi été déçu de voir que, pratiquement, le seul ennemi sérieux qu’on affrontait était humain… Il y a plein de créatures extraterrestres sympas, mais elles sont comme les loups de Skyrim. Elles sont juste là, elles ne participent pas, on n’a pas la variété d’adversaires sérieux qui sont générateurs d’histoire. »

Des points qui ont certainement été abordés en interne, mais le parti pris final de Bethesda a été celui que l’on connait. On attend maintenant de voir comment le prochain DLC du jeu pourra relancer l’intérêt autour du titre.