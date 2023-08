Starfield serait compatible Xbox Play Anywhere pour continuer votre partie où vous le souhaitez

Passez du PC à la Xbox sans problème

Cette information semblait déjà avoir fuité par le passé, mais le flou régnait tout de même à son sujet. Une nouvelle mise à jour de l’application du Xbox Store (repérée par Insider Gaming) semble confirmer que Starfield disposerait bien du programme Xbox Play Anywhere. Cette mention est ensuite apparue sur les autres boutiques, dont le Microsoft Store.

Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que cela implique, notez que cela vous permettrait d’acheter le jeu une seule fois sur l’une des plateformes (Xbox ou PC) et d’avoir la possibilité d’y jouer sur la machine où vous le souhaitez. Autrement dit, vous pourrez débuter une partie sur Xbox avant de basculer sur votre PC pour continuer votre progression, qui sera conservée entre les deux plateformes. Vous n’aurez pas à acheter le jeu une seconde fois (cela fonctionne uniquement pour le dématérialisé), et, naturellement, si vous jouez via le Game Pass, votre progression pourra aussi être transférée du PC à la Xbox et inversement.

On attend maintenant d’avoir la confirmation de cette compatibilité Xbox Play Anywhere, qui serait bien pratique pour un tel jeu. Starfield sortira le 6 septembre prochain sur PC et Xbox Series, et sera directement disponible dans le Xbox Game Pass.