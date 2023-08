Starfield : Qu’en a pensé la presse ? Voici les notes récoltées par le jeu de Bethesda

Starfield, le jeu de l’année pour Metacritic ?

Pour le moment, la presse semble être assez conquise par Starfield, même si l’on note également quelques points de vue moins enthousiasmes à l’image d’IGN US et PC Gamer. Comme indiqué dans notre test, Starfield est une jolie aventure qui n’est pas sans défauts, et ce constat semble être partagé par plusieurs rédactions à travers le monde. On remarque donc que le jeu a droit à beaucoup de louanges mais aussi quelques critiques, ce qui lui permet malgré tout d’atteindre un résultat dont Xbox et Bethesda devraient être satisfaits.

Voici la moyenne des notes récoltées par Starfield :

Bien évidemment, ces scores sont ceux qui étaient disponibles au moment de la publication de notre article. Ils sont amenés à changer au fur et à mesure que les tests continuent d’être publiés, surtout maintenant qu’une deuxième salve de codes a été distribuée par Bethesda. On vous invite maintenant à lire les critiques qui vous intéressent afin d’avoir un peu plus qu’un chiffre pour représenter un avis, ce qui est toujours plus intéressant.

Starfield sortira le 6 septembre prochain sur PC et Xbox Series, et sera directement disponible dans le Xbox Game Pass.