Starfield : Combien de temps faut-il pour terminer le jeu ?

Combien d’heures pour terminer l’histoire de Starfield ?

Les promesses du jeu sont tellement grandes qu’il est difficile de réellement quantifier le temps de jeu offert par la dernière production de Bethesda. Voici nos estimations sur la durée de vie de Starfield basées sur notre partie :

Histoire principale : Environ 50 heures

: Environ 50 heures Histoire principale + quelques quêtes annexes : Entre 80 et 150 heures

: Entre 80 et 150 heures Finir à 100% : Des centaines d’heures (impossible à quantifier à ce stade)

Ces indications ne sont pas à prendre au pied de la lettre étant donné que l’expérience de chacun va différer selon son rythme et ce qu’il recherche dans le jeu. Vous pouvez tout à fait vous écarter de la quête principale et passer des centaines d’heures sur le jeu, tout comme vous pouvez la finir le plus vite possible. Pour le 100%, cela dépend aussi de vous et de votre volonté d’aller cher tout ce que le jeu à a offrir. Et dans ce cas, bon courage.

Starfield sortira le 6 septembre prochain sur PC et Xbox Series, et sera directement disponible dans le Xbox Game Pass.