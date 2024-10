Starfield: Shattered Space – Notre notre avis sur ce DLC décevant

Un grand serpent difficile à avaler

Après plus de 150 heures passées sur Starfield, nous n’avions retouché au jeu qu’occasionnellement, principalement pour des tests high-tech ou à l’occasion de mises à jour majeures. Pour ceux qui souhaitent un avis plus complet sur ce RPG spatial, nous vous invitons à consulter notre test détaillé avant de lire cette critique. Parmi les ajouts appréciables qui ont déjà été déployés, on note une meilleure optimisation sur PC et consoles, des expressions faciales légèrement améliorées (sans être vraiment exceptionnelles), ainsi que l’introduction d’un véhicule terrestre pour explorer les planètes.

Malheureusement, les défauts déjà relevés dans le jeu de base persistent dans ce DLC. L’IA reste souvent défaillante, la synchronisation labiale est toujours désastreuse, et la version française (VF) demeure inégale. Néanmoins, nous maintenons que Starfield a un énorme potentiel, à condition que Bethesda l’exploite correctement, sans trop compter sur les moddeurs pour combler les lacunes du jeu et le rendre plus attrayant. Les bases sur les planètes et la création de vaisseaux sont des aspects que le jeu a bien su exploiter. L’idée de voir du contenu unique ajouté sur d’autres planètes via des mods a de quoi faire saliver.

Malheureusement, ce n’est pas ce que Bethesda nous offre avec ce premier DLC, qui se limite à une nouvelle aventure centrée sur une grande quête de faction et l’exploration d’une nouvelle planète, non générée aléatoirement. Ce contenu nous plonge dans la mystérieuse Maison Va’ruun, une faction déjà évoquée à plusieurs reprises dans le jeu de base, suite à un signal de détresse provenant d’une station spatiale inconnue. Après cette introduction, vous découvrez que la capitale de Va’ruun’kai a été dévastée, et que les survivants cherchent désespérément une aide extérieure pour affronter une menace cosmique.

La Maison Va’ruun est sans conteste la faction la plus religieuse de Starfield, centrée autour du culte du Grand Serpent, une entité mystérieuse et divine. Les membres de cette faction croient fermement que le Grand Serpent les guidera vers l’illumination, souvent par des moyens radicaux. Considérés comme des marginaux qui se méfient des étrangers, vous devrez néanmoins gagner la confiance des différentes maisons de cette faction pour mener à bien votre quête.

Une histoire sans gravité

Bien que Shattered Space s’inscrive dans la continuité de l’expérience proposée par Starfield, le DLC ne prend pas vraiment de risques pour s’immerger profondément dans l’aventure principale. Recommandant un niveau minimum de 36, il aborde des thèmes intéressants mais aurait mérité plus de consistance, notamment en lien avec la révélation finale du jeu. Ce contenu s’adresse aussi bien aux joueurs ayant terminé l’histoire principale qu’à ceux encore en cours de progression. Cet entre-deux présente un risque : il peut potentiellement divulgâcher certains éléments si vous n’avez pas encore atteint la fin, ou au contraire, vous laisser sur votre faim si vous l’avez déjà bouclé.

D’un point de vue global, l’intrigue principale du DLC est malheureusement trop courte pour permettre une véritable immersion dans les affaires de la maison Va’ruun, surtout en comparaison avec les autres factions du jeu. On y apprend que cette maison est scindée en plusieurs sous-factions, chacune poursuivant des objectifs distincts et interprétant différemment le culte du Grand Serpent. Bien que toutes soient unies par leur foi, elles divergent sur les pratiques et les chemins vers l’illumination. Malheureusement, ces divisions ne sont que survolées dans l’intrigue principale.

Le contenu peut être bouclé en une dizaine d’heures à peine. En revanche, le DLC propose de nombreuses quêtes annexes, plutôt intéressantes, qui enrichissent le lore de la cité et de ses habitants. On apprécie le soin apporté à la conception d’une planète entièrement réalisée à la main par les développeurs, mais l’exploration se limite principalement à la zone entourant la cité (le reste de la planète reprend les zones générées aléatoirement). Bien que l’environnement soit vaste et regorge de secrets, cela reste tout de même limité. De plus, aucune nouveauté notable n’est proposée en termes d’équipements, de vaisseaux, de pouvoirs, ou même d’améliorations dans l’arbre des compétences. L’ajout d’un nouveau compagnon ou d’une nouvelle romance n’aurait pas non plus été de refus.

Quelques bonnes ambiances tout de même

Pour résumer l’expérience que procure Shattered Space, il s’agit d’une simple prolongation de ce que l’on a déjà vécu dans Starfield, mais en plus condensé. Cependant, certaines qualités se démarquent indéniablement, notamment le début de l’aventure qui nous plonge dans un scénario rappelant Alien, avec l’exploration d’une station abandonnée particulièrement glauque. Comme dans le jeu de base, où l’on flirtait parfois avec le Survival-Horror, les ambiances, le sound design, et les jeux de lumière réussissent à créer une atmosphère oppressante. Certains passages surprennent agréablement, comme celui où l’on doit échapper à un compresseur d’ordures.

La planète Va’ruun’kai possède également un charme unique, avec ses nuances de violet et de rouge, sans oublier ses sphères de gravité et l’immense citadelle baignée dans une aura lumineuse. Le DLC nous offre aussi des dialogues inédits avec Andreja, un PNJ lié de près ou de loin au culte du Grand Serpent, ainsi que des armes exclusives provenant des Va’ruun. De plus, il est possible de fabriquer des grenades spéciales en récoltant des « éclats de vortex », un minerai rare que l’on ne trouve que sur les fantômes, les principaux ennemis de l’aventure.

En parlant de ces derniers, il faut noter que les combats restent globalement similaires à ceux de Starfield, à ceci près que ses nouveaux adversaires possèdent la capacité de se téléporter fréquemment. Si cela ajoute un certain défi, cela devient rapidement frustrant, notamment lorsqu’il s’agit de se mettre à couvert face à une horde ou de tenter d’achever un ennemi en fuite.

Starfield: Shattered Space s’avère bien trop léger pour un DLC vendu une trentaine d’euros. Il s’appuie trop sur la structure du jeu de base, sans vraiment apporter de nouveautés ni répondre aux critiques formulées. Peut-être avions-nous des attentes trop élevées, mais lorsqu’on compare cette extension à l’expérience offerte par Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, par exemple, il est difficile de ne pas être déçu. Si vous avez apprécié le jeu principal, vous trouverez dans ce contenu de quoi vous sustenter, mais il ne faut clairement pas espérer de grands bouleversements. Espérons que le prochain DLC saura se montrer plus audacieux et surprenant.