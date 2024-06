Payday 3 obtient un mode solo jouable hors-ligne pas si hors-ligne que ça, puisqu’il nécessite d’abord une connexion

Un comble qui est reconnu par le studio lui-même

Payday 3 est avant tout un jeu qui a été pensé pour la coopération. Malgré cela, une partie de la communauté veut pouvoir jouer en solo dans son coin, et si possible, hors-ligne, afin de ne pas tout le temps être dépendants des serveurs et de leurs caprices. Dans la dernière vidéo en date de Starbreeze, qui met en avant le contenu « Boys in Blue » qui arrivera ce 27 juin, le studio répond à cette demande en intégrant un mode solo, qui sera pour l’instant en bêta.

Une précision nécessaire puisque ce mode solo n’est pas tout à fait hors-ligne, même s’il l’est un peu. Si, une fois votre partie lancée, vous ne serez plus à la merci des soucis de serveurs, avant cela, le jeu exigera une connexion. Il faudra aussi se reconnecter pour que votre progression soit enregistrée. Devoir se connecter en ligne pour lancer un mode hors-ligne, c’est quelque chose d’assez inédit. Le studio ne s’en cache et est bien conscient du problème, c’est pourquoi il dit travailler à une solution pour que ce mode solo puisse être plus complet (et vraiment hors-ligne) d’ici les prochains mois.

En plus de cela, le matchmaking devrait être amélioré grâce à une nouvelle structure. Des changements à tâtons qui ne seront peut-être pas assez significatifs pour que la communauté de la licence s’intéresse à nouveau à ce troisième épisode.