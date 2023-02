Star Wars Jedi Survivor : Le voyage rapide sera bien possible dans cet épisode

On pensait retrouver Cal et BD-1 dès le mois de mars mais Respawn semble avoir besoin d’un peu plus de temps pour bien préparer le retour de notre maître Jedi et de son droïde tout mignon. Le jeu a donc été reporté à la toute fin du mois d’avril, mais ça ne veut pas dire pour autant que le studio n’est pas prêt à nous en dire un peu plus sur ce second épisode. Dans une interview accordée à Play Magazine (relayée par GamesRadar), Stig Asmussen, qui est le réalisateur de cet épisode, dévoile qu’une fonctionnalité très demandée sera bien intégrée dans Star Wars Jedi Survivor.

Un défaut du premier corrigé dans cette suite

L’un des points les plus décriés de Fallen Order était l’absence de la fonctionnalité de voyage rapide, obligeant à effectuer de nombreux allers-retours épuisants qui cassaient le rythme de l’aventure. Cette critique a bien été entendu par Respawn, puisque Asmussen déclare qu’il sera désormais plus simple de se déplacer à travers les différents lieux d’une même planète :

« Nous proposerons à la fois des montures et des déplacements rapides pour aider les joueurs à se rendre rapidement d’un point A à B, et de revenir à A. Le voyage rapide se fait d’un point spécifique à un autre, et les créatures à monter offrent un moyen de traverser rapidement l’espace entre ces points et de mieux explorer. »

Etant donné que cette suite met en place des environnements plus vastes, il est vrai que l’ajout d’un voyage rapide ne sera définitivement pas de trop.

Star Wars Jedi: Survivor sortira le 28 avril prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series